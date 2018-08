Environ 10.000 personnes souffrent de cancer des suites des attentats du 11 septembre

Différents types de cancer ont été diagnostiqués chez environ 10.000 personnes qui se trouvaient à la proximité du site de les attaques contre le World Trade center du 11 septembre 2001 à New York, informe The New York Post en se référant au World Trade Center Health Program qui procure des services médicaux aux personnes affectées par ces attentats. Cette maladie aurait été provoquée par la poussière et la fumée toxiques émises suite à l'effondrement des deux tours jumelles.

© AP Photo / CIA Le fils de ben Laden se serait marié à la fille d'un auteur des attentats du 11 septembre

D'après les données officielles, plus de 1.700 membres des secours arrivés sur place en premiers sont décédés dont 420 des suites d'un cancer.

«Le 11 septembre est toujours meurtrier. Malheureusement, cette communauté fragile des héros et des survivants diminue jour après jour», déplore John Feal, président de la fondation caritative FealGood.

Depuis le lancement du programme en 2013, le nombre de cas de cancers chez ceux qui ont été exposés aux conséquences de ces attentats ne cesse d'augmenter. Selon les spécialistes, ayant différentes périodes de latence, les cancers peuvent apparaître plusieurs années après qu'une influence nuisible a été exercée sur la santé. Par ailleurs, l'âge moyen des survivants des attentats du 11 septembre augmente.

Un nombre d'études épidémiologiques confirment que le risque des cancers de la thyroïde et de la vessie, ainsi que celui du mélanome cutané sont plus élevés chez les secouristes qui sont intervenus sur le site du World Trade Center.