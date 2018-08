Énergie de désintégration: se trouve-t-il quelqu’un pour diviser encore la Serbie?

On ne peut que s'étonner de la capacité de Daniel Serwer à se soucier des frontières de la province serbe qui a autoproclamé son indépendance et à ne faire aucun cas de l'inviolabilité des frontières de la Serbie elle-même, remises en cause par la séparation illégale du Kosovo, a déclaré à Sputnik le politologue et journaliste serbe Zeljko Cvijanovic.

© REUTERS / Hazir Reka La Serbie à deux doigts d'une nouvelle guerre pour le Kosovo?

«C'est un exemple classique de la "moralité hottentote" ["S'il vole ma vache, c'est mal. Si je vole sa vache, c'est bien" — cette règle morale était attribuée par les racistes européens aux Hottentots, une ancienne tribu d'Afrique du sud, ndlr]. Selon Washington, il est de "bonnes désintégrations", comme celles de la Yougoslavie et de la Serbie elle-même, et de "mauvaises désintégrations", telles qu'une désintégration éventuelle de la Macédoine», a poursuivi l'interlocuteur de l'agence.

Selon ce dernier, d'après cette logique qui se trouve au fondement de toute la politique extérieure des États-Unis et dont le professeur Serwer est l'adepte, «ce qui est bon pour nous, est bon pour l'humanité, et ce qui est mauvais pour nous, est mauvais pour tout le monde».

Quoi qu'il en soit, pour ce qui est des dangers que recèle la «boîte de Pandore» balkanique, M.Cvijanovic est tout à fait d'accord avec le professeur américain.

© AFP 2018 Armend NIMANI «Il ne s’agit même pas de paix ici»: les USA arment le Kosovo

Le politologue serbe est persuadé qu'un précédent avec la division éventuelle du Kosovo serait lourd de conséquences avant tout pour la Bosnie-Herzégovine et la Macédoine. Qui plus est, il ne s'agirait pas que d'une escalade de conflits interethniques en Bosnie-Herzégovine et en Macédoine.

M.Cvijanovic craint également des crises extrêmement graves dans d'autres pays de la région qui n'ont toujours pas reconnu l'indépendance du Kosovo, qu'il s'agisse de la Grèce, de la Slovaquie ou de la Roumanie.