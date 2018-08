Un nouveau sommet entre la Corée du Nord et la Corée du Sud aura lieu à Pyongyang

© REUTERS / KCNA En dehors du programme nucléaire: les activités quotidiennes de Kim Jong-un 12

Comme le rapporte l'agence sud-coréenne Yonhap, la Corée du Nord et la Corée du Sud tiendront un nouveau sommet au mois de septembre à Pyongyang . La préparation du sommet aura lieu dans la zone démilitarisée à la frontière de Panmunjom.

Cela est indiqué dans une déclaration conjointe des représentants des deux pays sur les résultats des pourparlers qui ont eu lieu lundi au poste frontière de Panmunjeom.

«Les deux parties ont sérieusement discuté de la mise en œuvre de la Déclaration de Panmunjeom et ont sérieusement débattu des questions qui seront activement discutées lors des négociations», est-il indiqué dans la déclaration conjointe des deux pays.

© REUTERS / Dong-A Ilbo Deuxième rencontre des dirigeants de la Corée du Nord et de la Corée du Sud 8

Le 27 avril, le président sud-coréen Moon Jae-in et le dirigeant de la RPDC Kim Jong-un se sont rencontrés. Ce fut le premier sommet des dirigeants des deux pays au cours des 10 dernières années. À la suite des pourparlers, une déclaration commune a été signée sur la paix, la prospérité et l'unification de la péninsule coréenne. Séoul et Pyongyang ont confirmé que leur objectif commun était la dénucléarisation de la péninsule coréenne et qu'ils sont également parvenus à un accord sur la poursuite d'un dialogue actif au plus haut niveau.

La deuxième réunion des dirigeants des deux pays a eu lieu à Panmunjeom à la fin du mois de mai de cette année.