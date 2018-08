Tourisme en Tunisie: quelle position pour les Algériens, les Russes et les Français?

Les touristes algériens, russes et français constituent la plus grande part de la clientèle touristique de la Tunisie, a affirmé le 11 août Khaled Fakhfakh, le président de la Fédération tunisienne de l'hôtellerie (FTH), lors d'une conférence de presse à Tunis, selon l'Algérie Presse Service (APS).

«Les marchés algérien, russe et français sont les marchés les plus importants en ce qui concerne le nombre de nuitées passées dans les hôtels tunisiens», a déclaré le responsable.

Intervenant dans la même conférence de presse, Jabeur Ben Attouch, le président de la Fédération Tunisienne des Agences de Voyages et de Tourisme (FTAV), a affirmé, à titre d'exemple, que «jusqu'au 20 juillet dernier, le nombre des touristes algériens qui ont visité la Tunisie a augmenté, de 17,7% pour atteindre 1,2808 million visiteurs», selon la même source, contribuant ainsi à relancer le tourisme dans ce pays.

Dans le même cadre, dans un entretien avec l'agence officielle de presse tunisienne, Saïd Boukhelifa, le président du Syndicat national des agences de voyages algériennes (SNAV), a affirmé que, vu la proximité géographique comparativement à la France et la Russie, «la Tunisie restera la destination la plus attractive et phare pour les Algériens pour les 20 ans à venir». « Les touristes algériens passent leurs séjours agréablement et dans de bonnes conditions», a-t-il ajouté à l'occasion de la visite de travail effectuée par une délégation de la SNAV aux zones touristiques de Yasmine Hammamet, Sousse et Monastir pour rendre compte des conditions d'accueil des touristes algériens.

En guise de prospective, M. Boukhelifa a estimé que le nombre de touristes algériens en Tunisie pourrait «atteindre d'ici fin 2018 2,2 millions de touristes».

En conclusion, le responsable a annoncé que «des rencontres seront programmées, en automne, avec les responsables du tourisme tunisien pour faire le bilan de la saison d'été et préparer dès à présent au mieux la saison 2019, afin d'éviter la réapparition de certains problèmes rencontrés au cours de cette saison».