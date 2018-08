998 + un Algérien: près d’un millier d’interpellés pour terrorisme en Arabie saoudite

Le gouvernement saoudien a informé du démantèlement d'une cellule terroriste de près d'un millier de personnes dont un Algérien et des Marocains et de nombreux autres ressortissants d'une quarantaine de pays arabes, asiatiques et africains.

Un vaste réseau terroriste a été démantelé en Arabie saoudite, signale le portail Algérie Monde infos, se référant aux autorités locales. La cellule comprenait 999 personnes au total, elles sont accusées d'«actes de terrorisme et de menaces à la sécurité du Royaume».

Les individus arrêtés sont ressortissants de divers pays arabes, africains et asiatiques. Parmi les interpellés, on décompte 365 Yéménites, 80 Égyptiens, 33 Soudanais et le même nombre de Syriens, 20 Palestiniens et 19 Turcs, ainsi que cinq Maghrébins. On trouve parmi les terroristes présumés un citoyen algérien , deux marocains et deux mauritaniens.

La nationalité de certains d'entre eux n'est pas encore déterminée.

Riyad est lui-même confronté à plusieurs accusations de soutien financier et idéologique au terrorisme. Le chef du gouvernement iranien, Hassan Rohani, avait notamment affirmé que l'Arabie saoudite était impliquée dans le soutien à des organisations terroristes au Yémen et en Syrie et qu'il faudrait y mettre un terme.