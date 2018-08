Pourquoi il est impossible de conquérir la Russie? Un média US explique

Parmi les cinq pays impossibles à conquérir le site américain We are the Mighty, spécialisé dans les thèmes militaires, cite la Russie et explique pourquoi il ne faut même pas tenter de l’envahir.

La Russie, les États-Unis, la Chine, l'Inde et l'Afghanistan sont les pays qu'il est impossible de conquérir, estime le site américain We are the Mighty.

Parmi les raisons pour lesquelles la conquête de la Russie est impossible, le média cite non seulement les conditions climatiques, l'immense territoire et l'armée, mais aussi les particularités du caractère national russe.

«C'est vrai, les Russes préféreraient détruire leur propre pays plutôt que de le laisser à n'importe quel envahisseur. Ainsi, tout envahisseur doit se rappeler qu'il devra combattre tous les Russes dans 11 zones», signale We are the Mighty, expliquant qu'il y a 11 fuseaux horaires en Russie.

En ce qui concerne les États-Unis, les auteurs du média évoquent la puissance de leurs forces armées, les grandes étendues et les 330 millions d'Américains, mais surtout le fait qu'il y a dans ce pays plus d'armes que d'habitants.

La présence de la Chine sur cette liste tient surtout à ses 1,3 milliard d'habitants, mais aussi à son grand territoire, aux maladies dues à la surpopulation et à une économie forte qui fait largement appel à des technologies étrangères, ce qui peut avoir pour effet des forces armées puissantes.

© Sputnik . Mikhaîl Klimentiev L’armée russe sortirait endurcie du conflit en Syrie

Évoquant les problèmes auxquels un envahisseur potentiel pourrait être confronté en Inde , le média signale les particularités climatiques et géographiques, ainsi que sa «stratégie navale» spécifique qui consiste à inonder les eaux territoriales de sous-marins pour couler des navires de guerre et des engins de débarquement ennemis tout en bloquant les voies de navigation des navires.

Ce qui rend l'Afghanistan impossible à conquérir, c'est au premier chef le terrain. Mais la raison la plus importante pour laquelle personne ne peut conquérir ce pays est que tout envahisseur doit complètement maîtriser la population, qui est très disparate dans ce pays.