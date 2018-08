Les détails de la visite de Poutine aux noces de la ministre autrichienne divulgués

Certains détails concernant la prochaine visite de Vladimir Poutine aux noces de la ministre autrichienne ont été divulgués par le Kremlin.

Ayant précisé que Vladimir Poutine avait reçu l'invitation pour le mariage de la ministre autrichienne des Affaires étrangères lors de sa dernière visite à Vienne, Dmitri Peskov a fait savoir aux journalistes que le Président «l'avait acceptée avec plaisir».

Le mariage de Karin Kneissl est un événement privé et ne nécessite pas de protocole, a-t-on fait savoir au Kremlin. Ce n'est pas le premier événement privé à l'étranger où se rend le Président russe, pourtant son porte-parole a eu du mal à se souvenir à quand remontait la dernière fois.

En outre, Dmitri Peskov n'a pas dévoilé quel cadeau Vladimir Poutine allait offrir à Karin Kneissl, mais a quand même promis de le préciser plus tard. Combien de temps durera le séjour autrichien du Président n'est pas clair non plus, mais «les délais de la visite à Berlin» seront respectés, selon Dmitri Peskov.

En route vers l'Allemagne, où se déroulera la rencontre de Vladimir Poutine avec Angela Merkel, le chef d'État russe va participer ce 18 août à la cérémonie de mariage de la chef de la diplomatie autrichienne, Karin Kneissl. Selon le journal Kronen Zeitung, des agents des forces spéciales autrichiennes Kobra assureront la sécurité lors de la cérémonie. Des équipes ont déjà procédé à des briefings de sécurité avec la ministre et son futur époux.

La cérémonie se tiendra le 18 août dans le sud du land de Styrie, le jour où devraient avoir lieu les pourparlers du Président russe avec la chancelière allemande Angela Merkel dans la résidence de cette dernière aux abords de Berlin.