Moscou réagit aux nouvelles sanctions antirusses des USA en lien avec la Corée du Nord

Moscou a réagi aux nouvelles sanctions antirusses des États-Unis en lien avec la Corée du Nord:

«Nous voyons, derrière la nouvelle action antirusse de Washington, une tentative de "punir" notre pays pour sa position principale concernant le sujet nord-coréen, y compris dans le cadre du Conseil de sécurité de l'Onu», indique le communiqué de la diplomatie russe.

De nouvelles sanctions des États-Unis ont frappé un entrepreneur russe et trois personnes morales basées en Russie, Chine et à Singapour dans le cadre du paquet de sanctions visant la Corée du Nord.

Désormais, le paquet de sanctions concerne l'entreprise russe Profinet et son PDG Vassili Koltchanov, ainsi que le groupe chinois Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading CO et une société basée à Singapour SINSMS PTE. LTD. En cela, dans la liste avaient été inscrites la Rossiya Bank, la Banque industrielle d'épargne, les banques Roubliov et Severni Kredit et la Banque nationale commerciale de Russie (RNKB).

