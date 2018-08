Visa pour la France: assouplissement de la procédure pour ces professionnels algériens

Les consulats de France en Algérie faciliteraient l'obtention d'un rendez-vous pour le dépôt de dossier de demande de visa aux Algériens exerçant certains emplois déterminés. C'est ce qu'ont confié des sources bien informées au site d'information ObservAlgérie, dans son édition du 16 août, affirmant que ces demandeurs pourraient «bénéficier d'un rendez-vous dans un délai de 72 heures».

«Les catégories concernées par cette mesure sont les avocats, médecins, notaires ainsi que les huissiers de justice, qui doivent faire partie d'un syndicat ou d'un ordre professionnel agréé par les autorités», ont affirmé ces sources. «Les membres des familles de ces professionnels peuvent également, sur présentation des justificatifs requis, bénéficier de cette mesure», ont-elles ajouté.

Selon les mêmes sources, les chefs des syndicats ou ordres professionnels, auxquels appartiennent les demandeurs de visa exerçant dans les catégories citées ci-dessus, «doivent se rapprocher de l'un des trois consulats de France territorialement compétents (Alger, Oran ou Annaba), lequel leur remettra un identifiant et un mot de passe qu'il pourront utiliser pour effectuer la demande de rendez-vous auprès du prestataire de services dans leur circonscription consulaire.»

La polémique sur la réduction du nombre de visas délivrés aux Algériens par les consulats de France en Algérie continue d'enfler et ce malgré les démentis apportés par l'ambassadeur de France à Alger. Les Algériens dénoncent, selon le quotidien El Watan dans son édition du 1er août, les lenteurs dans le traitement des dossiers et la difficulté à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de dossier auprès du prestataire de services de l'ambassade de France, VFS Global.

«Je suis là pour vous répondre, ni le consul général ici présent, dont c'est le métier de délivrer des visas, ni moi, dont ce n'est pas le métier de délivrer des visas, nous n'avons d'instructions en ce sens», avait déclaré Xavier Driencourt, ambassadeur de France à Alger , le 21 juillet, dans un entretien accordé au journal le Quotidien d'Oran.

Évoquant le nombre de visa octroyés aux Algériens par les consulats d'Espagne et d'Italie, le responsable affirmait que plus d'un demi-million de visas étaient délivrés par ces trois pays faisant partie de l'espace Schengen, ce qui montrait selon lui que les portes de l'Europe étaient toujours ouvertes. «Et si vous ajoutez les autres consulats européens, l'Espagne en délivre presque 100.000, et l'Italie environ 50.000, donc on arrive à un peu plus d'un demi-million de visas délivrés par ces trois pays qui ne représentent pas l'espace Schengen à eux seuls», avait indiqué M.Driencourt.