«De pur bonheur»: Will Smith sur son voyage à Moscou (vidéo)

Will Smith, qui a chanté lors de la cérémonie de clôture du Mondial 2018 à Moscou, a publié la vidéo de son voyage en Russie sur sa chaîne YouTube et a raconté que c’était «du pur bonheur».

L'acteur américain Will Smith a publié une vidéo dans laquelle il raconte son voyage à Moscou à l'occasion de la Coupe du Monde de football 2018. La vidéo intitulée How I Lost My Voice Before the World Cup (Comment j'ai perdu ma voix avant la Coupe du Monde), a été publiée sur sa chaîne YouTube.

Tout au long de la vidéo, on voit le compte à rebours jusqu'au début de la cérémonie de clôture du Mondial. L'acteur se promène sur la place Rouge, cherche des Noirs dans la capitale russe, participe à une conférence de presse et à des répétitions de la cérémonie de clôture, boit du thé dans les vestiaires, danse dans la rue et se prépare à sa grande représentation.

«C'était une Coupe du Monde très spéciale. Grands talents, belles personnes, nouveaux amis. C'est du pur bonheur. Que puis-je demander de plus?», conclut Smith à la fin de la vidéo. Après cela, il dit «SPASIBO» (merci en russe)!