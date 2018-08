Des drones terroristes abattus par les militaires russes en Syrie filmés en détail (vidéo)

Deux drones terroristes interceptés par les militaires russes en Syrie alors qu’ils s’approchaient de la base aérienne de Hmeimim ont été filmés par des journalistes lors d’une présentation organisée par le ministère russe de la Défense.

Sur la vidéo, on voit deux drones dont l’un est fabriqué en contreplaqué et l’autre en matériaux composites.

«Ces appareils ont un rayon d’action de 100 km et même de 200 km pour certains d’entre eux. Nous voyons qu’ils ont des systèmes de contrôle et de navigation modernisés. Certains drones peuvent rester en vol jusqu’à 4 heures. Ils sont capables d’attendre une vitesse d’environ 50 km/h. Tous ces drones, qui ont essayé de s’approcher de la base aérienne [de Hmeimim, ndlr], ont été lancés au nord-ouest de la base, dans la région d’Idlib», a indiqué le porte-parole du ministère Igor Konachenkov.

© Sputnik . Ramil Sitdikov De nouveaux drones ennemis interceptés près de la base russe de Hmeimim

Selon lui, cinq drones portant chacun entre 4 et 10 engins explosifs ont été abattus près de la base ces trois derniers jours. Il y a des appareils artisanaux et produits en usine. Mais ils sont tous dotés de systèmes sophistiqués de contrôle, de navigation et de largage de munitions. Ils peuvent changer de direction et d’altitude et leur plafond pratique est de 4 km.

«Il est impossible de fabriquer de tels systèmes de manière artisanale. Il est évident qu’un pays développé a partagé ces technologies avec les terroristes», a noté M.Konachenkov.

Au total, 45 drones équipés de munitions ont été neutralisés par la défense antiaérienne ou par les moyens de guerre électronique de la base de Hmeimim en un mois.