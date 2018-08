Le «Trump belge» décide de ne pas représenter le PS français aux élections européennes

© Sputnik . Vladimir Trefilov Campagne d’Emmanuel Macron: nouveaux soupçons de petits arrangements entre amis

Le bourgmestre de la ville belge de Charleroi et membre du Parti socialiste (PS) francophone belge Paul Magnette a refusé de conduire la liste des socialistes français aux élections européennes de mai 2019.

«J'ai toutefois dû indiquer à Olivier Faure que, pour des raisons personnelles, je devais décliner sa proposition, qui m'honorait: je suis candidat à ma réélection comme maire de Charleroi en octobre prochain et, en 2019, les élections européennes se dérouleront, en Belgique, en même temps que les régionales et les législatives, pour lesquelles je jouerai un rôle, sans nécessairement briguer l'exercice d'un mandat», a-t-il expliqué le 17 août dans une interview accordée au Monde.

© AFP 2018 ANDREAS SOLARO Le CETA risque de connaître des problèmes en raison de la position de l'Italie

Au début du mois d'août, M.Magnette a fait savoir qu'il avait été sollicité par Olivier Faure pour prendre la tête de la liste européenne du PS français

Avant devenir bourgmestre de Charleroi, Paul Magnette avait été Ministre-président de Wallonie entre 2014 et 2017. À ce poste, il s'était opposé à la conclusion de l'accord économique et commercial global (AECG ou CETA) prévoyant l'instauration d'une zone de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada. En raison son intransigeance et de sa volonté de protéger les producteurs belges, certains médias l'ont comparé à Donald Trump.