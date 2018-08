Un navire américain de débarquement entre en mer Noire

Le 15 août, le navire américain de débarquement à grande vitesse Carson City, capable de transporter un bataillon de marines, a traversé les Dardanelles et le Bosphore et est entré dans les eaux de la mer Noire.

Le navire américain de débarquement à grande vitesse T-EPF-7 USNS Carson City est entré mercredi en mer Noire , a annoncé le 17 août le service de presse de la Marine américaine

«L'équipage du Carson City et moi sont heureux d'avoir fait traverser à notre navire les détroits turcs et de l'avoir fait entrer pour la première fois en mer Noire. Le commandement du transport naval et, en particulier, les navires d'expédition à grande vitesse et leurs équipages ont beaucoup à offrir aux États-Unis et à leurs partenaires», a déclaré le capitaine du vaisseau Jonathan Keffer.

Selon lui, le Carson City sera utile pour toute mission militaire des États-Unis.

Ce bâtiment-catamaran de 103 mètres de long et 28,5 de large est capable de transporter un bataillon d'infanterie de marine. Il est doté d'une hélisurface. Sa vitesse peut atteindre 43 nœuds, soit 79,6 km/h.