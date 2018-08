Trump a rapproché la Russie et l’Allemagne, selon des médias

Une tendance au rapprochement s’est esquissée dans les relations entre Moscou et Berlin et ce en raison de la politique des États-Unis, selon Handelsblatt.

Des signes de rapprochement s'annoncent dans les relations entre la Russie et l'Allemagne et la raison en est la politique des États-Unis, constate le quotidien allemand Handelsblatt.

Le Président russe et la chancelière allemande tentent de trouver des points de convergence sur les questions clés de la politique internationale et ce en dépit de leurs différends, écrit le quotidien en prévision de la prochaine visite de Vladimir Poutine en Allemagne.

© Sputnik . Dmitry Astakhov Merkel précise le caractère de sa rencontre avec Poutine prévue à Berlin

Le porte-parole de l'Union chrétienne-démocrate d'Allemagne Jurgen Hardt a déclaré à Handelsblatt qu'il y avait une chance réelle de parvenir à un consensus dans les relations bilatérales. Stefan Meister, expert du Conseil allemand pour la politique étrangère, partage cet avis. Selon lui, face à une pression toujours plus forte sur Merkel et Poutine, les deux dirigeants comprennent la nécessité de solder les questions antérieures.

Handelsblatt rappelle que le Président russe et la chancelière allemande entretiennent des relations de longue date et qu'Angela Merkel, bien que pas toujours d'accord avec Vladimir Poutine, fait de son mieux pour éviter que les relations entre les deux pays ne débouchent sur une impasse, cherchant des compromis. Si, pendant longtemps, la recherche de tels compromis semblait être pratiquement sans perspectives, la situation a désormais fortement changé à cause de la politique imprévisible des États-Unis.

L'auteur de l'article de Handelsblatt constate que les attentes du Kremlin liées à l'élection de Donald Trump à la présidence américaine ne se sont pas réalisées, et que la Russie et les États-Unis ne sont pas parvenus à établir de bonnes relations en dépit des incessants compliments adressés par Donald Trump à Vladimir Poutine.

Le média l'explique par le fait que la sympathie de Trump est plus que compensée par l'attitude négative de son administration et surtout du Congrès. D'où un rapprochement logique entre la Russie et l'Allemagne, notamment en ce qui concerne le conflit entre l'Union européenne et les États-Unis eu égard à l'accord sur le nucléaire iranien. La décision de Donald Trump de sortir unilatéralement de cet accord et les menaces incessantes de sanctions suscitent l'irritation aussi bien à Moscou qu'à Berlin.

Handelsblatt signale qu'il est peu probable que les négociations à Berlin aboutissent à une percée dans les relations bilatérales, mais elles peuvent marquer un premier pas attendu de longue date vers une normalisation de la situation internationale.

© REUTERS / Kai Pfaffenbach Le Kremlin explique pour quelle raison Poutine va rencontrer Merkel

Vladimir Poutine et Angela Merkel se retrouvent ce samedi à Berlin. Le porte-parole du Président russe Dmitri Peskov at fait savoir que les deux dirigeants «prendraient le pouls» de la situation en Ukraine et en Syrie, et évoqueraient la pression économique imposée par les États-Unis.

Preuve de cette pression, Washington a récemment annoncé l'imposition de nouvelles sanctions contre Moscou en raison de l'utilisation présumée par la Russie d'armes chimiques dans la ville anglaise de Salisbury. Le ministère russe des Affaires étrangères a qualifié les projets de la Maison-Blanche d'introduire ces nouvelles sanctions de «collusion entre les États-Unis et le Royaume-Uni» et a promis une réponse symétrique de la part de Moscou.

Les nouvelles sanctions du fait de «l'utilisation par la Russie d'armes chimiques à Salisbury» entreront en vigueur le 22 août 2018, a annoncé mercredi le Département d'État américain.