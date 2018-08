Syrie: un foyer de Daech bloqué dans le désert de Soueïda (vidéo)

Les unités de l'armée syrienne menant l'opération anti-Daech* dans la province de Soueïda ont encerclé des terroristes dans le col de Tulul al-Safa situé dans le désert de Soueïda. Il s'agit du dernier foyer de terroristes aux confins des provinces de Damas et de Soueïda.

Les terroristes ont plusieurs fois tenté de rompre l'encerclement en faisant appel à des snipers et à des kamikazes, mais toutes leurs contre-attaques ont échoués. 20 djihadistes ont été abattus, de nombreux véhicules et pièces d'armements ont été détruits au cours des affrontements.

© Sputnik . Basem Haddad Le désert de Soueïda

L'opération anti-Daech* dans le nord et l'est de Soueïda a débuté le 6 août. L'armée syrienne est parvenue à s'enfoncer jusqu'à une distance de 60 km dans le désert et à libérer 15 localités, reprenant ainsi le contrôle de la frontière administrative entre les provinces de Soueïda et de Damas.

*Organisation terroriste interdite en Russie