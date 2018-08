Vladimir Poutine rend hommage à l'ex-secrétaire général de l'Onu Kofi Annan

Suite à la disparition de l'ancien secrétaire général des Nations unies et prix Nobel de la paix Kofi Annan, Vladimir Poutine et le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov ont adressé leurs condoléances au secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

Dans son télégramme, le Président russe a déclaré son admiration pour «la sagesse, le courage et la capacité à prendre des décisions équilibrées dans les situations les plus dures et les plus critiques».

«Plusieurs années de la vie de cet homme remarquable doublé d'un grand homme politique ont été consacrées au service des Nations unies. Ayant dirigé les Nations unies dans une période difficile, il a beaucoup fait pour réaliser les buts et objectifs de l'Organisation et renforcer son rôle central dans les affaires mondiales. Sa contribution personnelle au renforcement de la capacité de maintien de la paix des Nations unies et au règlement de nombre de conflits régionaux a été particulièrement significative», a déclaré Vladimir Poutine, cité par le service de presse du Kremlin.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a souligné la contribution de M.Annan au renforcement du rôle central de l'Organisation dans les affaires internationales.

© AFP 2018 PIUS UTOMI EKPEI L'ex-secrétaire général de l’Onu et prix Nobel de la paix Kofi Annan décède à 80 ans

Lavrov a également noté le fait qu'après sa retraite, M.Annan avait continué à travailler activement pour résoudre les crises les plus aiguës du présent, y compris au sein des «Anciens», une organisation réunissant des personnalités célèbres et œuvrant dans le domaine du règlement pacifique des conflits et de la protection des droits de l'Homme.

Nombreux sont ceux qui ont rendu hommage à l'ancien secrétaire général et ont présenté leurs condoléances à sa famille. Emmanuel Macron a ainsi écrit sur Twitter: «La France lui rend hommage. Nous n'oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats.»

Kofi Annan, ancien secrétaire général de l’ONU et prix Nobel de la Paix, a quitté ce monde pendant la nuit. La France lui rend hommage. Nous n’oublierons jamais son regard calme et résolu, ni la force de ses combats. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 18 août 2018

La Première ministre britannique Theresa May a quant à elle déclaré que ce «grand leader et réformateur de l'Onu avait contribué énormément à faire du monde, qu'il a quitté, un endroit meilleur que celui dans lequel il est né.»

En réaction à sa disparition, l'actuel secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres a salué l'un de ses prédécesseurs comme «une force qui guidait vers le bien». Dans un communiqué, il a déclaré: «De bien des manières, Kofi Annan était les Nations unies. Il en a gravi les échelons jusqu'à diriger l'organisation et la faire entrer dans le nouveau millénaire avec une dignité et une détermination sans égales.»

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a décrété une semaine de deuil à partir de lundi dans son pays en hommage à Kofi Annan.

«Il a considérablement contribué au renom de notre pays par sa position, par sa conduite et son comportement dans le monde», a déclaré le Président dans un communiqué au sujet de l'ex-secrétaire-général de l'Onu et prix Nobel de la paix, né à Kumasi, dans la région Ashanti du Ghana.

Pour l’ex-Président de la République Nicolas Sarkozy Kofi Annan était «un homme de paix, un sage, une conscience de notre temps».

Avec Kofi Annan s’éteint un homme de paix, un sage, une conscience de notre temps. Homme de convictions, il fut un grand Secrétaire général des Nations unies et un défenseur infatigable du multilatéralisme et des droits humains. Mes pensées émues à sa famille et à ses proches. NS — Nicolas Sarkozy (@NicolasSarkozy) 18 août 2018

Né en avril 1938 à Kumasi, au Ghana, Kofi Annan a occupé le poste de secrétaire général de l'Onu entre 1997 et 2006. En 2001, il a reçu le prix Nobel de la paix, conjointement avec l'Onu pour leur travail «pour un monde mieux organisé et plus pacifique».