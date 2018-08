Le Kremlin donne son estimation de la rencontre Poutine-Merkel

Angela Merkel a reçu samedi Vladimir Poutine au château de Meseberg pour un entretien consacré notamment aux conflits syrien et ukrainien et à l’état d’avancement des travaux du gazoduc Nord Stream 2. Selon le Kremlin, bien que les parties n'aient pas eu pour but de parvenir à des accords, les échanges avaient un caractère exhaustif.

L'entretien de trois heures entre Vladimir Poutine et Angela Merkel qui s'est tenu le 18 août à Berlin a été exhaustif, a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov.

«Les échanges ont été longs. C'était une discussion exhaustive et très détaillée sur les sujets précédemment désignés dans la déclaration du Président et de la chancelière [avant le début de la conversation]», a indiqué Dmitri Peskov à l'issue de la rencontre entre les deux dirigeants.

Il a noté que les parties n'avaient pas engagé de discussions ayant pour but de parvenir à des accords.

«C'était une conversation très utile et opportune visant à "faire le point" sur un certain nombre de questions urgentes», a-t-il précisé.

Le porte-parole du Président russe a ajouté que Vladimir Poutine et Angela Merkel avaient discuté des relations bilatérales et avaient également constaté la croissance des échanges commerciaux entre la Russie et l'Allemagne.

Samedi, Vladimir Poutine a rencontré Angela Merkel au château de Meseberg, situé près de Berlin. Le Président russe et la chancelière allemande «ont fait le point» sur la situation en Ukraine et en Syrie, et ont discuté des questions de relations commerciales et économiques bilatérales, ainsi que de la mise en œuvre de grands projets commerciaux internationaux comme Nord Stream 2.