Le mystère autour d'un «ovni» repéré aux USA résolu

Un objet insolite qui a été filmé dans le ciel de Caroline du Nord et qui a recueilli plus d'un million de vues sur internet, s'est finalement avéré être un dirigeable, annonce le quotidien The Daily Mail.



Des internautes échangeaient leurs points de vue sur ce qu'ils voyaient dans la vidéo virale.

D'aucuns assuraient qu'il s'agissait d'un ovni, d'autres estimaient que c'était un nouvel avion top-secret de l'armée de l'air américaine. Certains internautes supposaient toutefois que ce n'était rien d'autre qu'un dirigeable destiné à filmer une compétition sportive.

Plus tard, les propriétaires du dirigeable ont confirmé que c'était bel et bien un aérostat lancé pour filmer une course.