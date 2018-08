L'Iran serait prêt à présenter son nouveau chasseur

Le ministre iranien de la Défense Amir Hatami a déclaré qu'un nouveau chasseur à réaction serait présenté la semaine prochaine, annonce l'agence Fars.

Selon le ministre, le chasseur sera présenté le 22 août, le Jour de l'industrie de Défense du pays.

L'Iran aurait procédé à son premier tir de missile depuis un an, selon les médias US

«Notre priorité, c'est le potentiel en missiles et nous avons obtenu de bons résultats dans ce domaine. Nous avons réussi du point de vue de la diversité et actuellement, nous avons décidé de perfectionner des paramètres tels que la manœuvrabilité, la furtivité, la résistance aux conditions météo et autres», a indiqué le ministre.

Il a souligné que l'Iran agissait dans le cadre de sa «stratégie d'endiguement actif» et a rappelé que son pays n'en avait jamais attaqué un autre.

Récemment, il a été annoncé que l'Iran avait doté un destroyer da sa Marine d'un nouveau système de lutte contre les missiles antinavires fabriqué dans le pays.

Le système Kamand est un système d'arme rapproché (CIWS) capable de détruire des cibles à une distance de 2 km et doté d'une cadence de tir comprise entre 4.000 et 7.000 tirs par minute.

Le système pourrait être utilisé pour protéger les navires contre des missiles et des drones.

Il a été également annoncé que le système serait installé sur les navires menant des opérations loin des côtes iraniennes.