Crise de Schengen: vers le rétablissement des contrôles à la frontière franco-allemande?

Les postes de contrôle pourraient réapparaître à la frontière franco-allemande, fait savoir The Daily Express en se référant au ministère allemand de l’Intérieur. Auparavant, le contrôle avait déjà été rétabli à la frontière entre l’Allemagne et l’Autriche.

L'Allemagne peut rétablir le contrôle à sa frontière avec la France, informe le quotidien britannique The Daily Express en se référant à des responsables au sein du ministère allemand de l'Intérieur. D'après Helmut Teichmann, le secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur, cité par le journal allemand Bild am Sonntag, Berlin craint que les migrants n'arrivent en Allemagne depuis l'Espagne via le territoire français.

The Daily Express a qualifié cette mesure de «précédent pour les deux puissances à l'époque de l'UE» et de «crise de l'espace Schengen».

Selon le quotidien, l'Allemagne diffuse ainsi une «onde de choc» auprès des autres membres de l'UE.

La chaîne Al Jazeera indique également que Berlin pourrait installer des postes sur ses frontières avec la France et la Suisse à l'instar de ce qui a été fait sur sa frontière avec l'Autriche.

Ces derniers mois Angela Merkel fait face à une crise au sein de la coalition gouvernementale. Les tensions entre la chancelière et l'Union chrétienne-sociale (CSU) étaient notamment montées d'un cran lorsque Horst Seehofer, président du parti bavarois et ministre allemand de l'Intérieur, avait donné à Angela Merkel deux semaines, soit jusqu'au sommet de l'UE des 28 et 29 juin, pour trouver une solution européenne au défi migratoire, faute de quoi il s'était dit prêt à «refouler immédiatement» les migrants arrivant aux frontières allemandes en provenance d'autres pays européens.

Depuis cette crise la chancelière allemande a réussi à s'entendre avec plusieurs pays européens pour y renvoyer les migrants qui ont déposé leurs demandes d'asile dans ces pays. Un tel accord a été notamment signé le 17 août entre l'Allemagne et la Grèce. Auparavant, Madrid avait accepté les conditions proposées par Berlin. Désormais, le gouvernement allemand cherche un accord semblable avec l'Italie qui reste pour l'heure réticente.