Les fosses naturelles les plus impressionnantes de la planète (images)

Les dolines et les fosses attirent les amateurs de sensations fortes. Ici, on peut se sentir tel le héros du roman de Jules Verne «Voyage au centre de la Terre». Accéder à de tels endroits en faisant du hors piste ou en hélicoptère, ça vaut vraiment le coup. Voici les huit dolines les plus spectaculaires du monde.

Russie, région de Nijni Novgorod



Un trou d'une profondeur de plus de 50 mètres et de 32 mètres de diamètre s'est formé dans la région russe de Nijni Novgorod la fin du mois de juillet de cette année. Les causes de son apparition restent encore à déterminer.

Turkménistan, la Porte de l'enfer à Derweze

La fosse de Darvaz au Turkménistan a été surnommée par les habitants locaux «Les portes de l'enfer». Elle est apparue dans la seconde moitié du siècle dernier lors du forage d'un puits de gaz. Les géologues sont tombés sur un creux, où la terre s'était effondrée, formant une grande fosse contenant du gaz. Pour éviter d'empoisonner les hommes et les animaux des environs, la décision d'y mettre le feu a été prise. On a supposé que le feu allait s'éteindre au bout de quelques jours, mais il brûle depuis près de 50 ans.

«C'est une énorme fosse au milieu d'un désert pratiquement sans vie, à l'intérieur duquel se trouvent des flammes et l'air autour brûle le visage, a déclaré Azad, originaire d'Achgabat. Ma première réaction est la crainte, une sorte de sentiment d'anxiété. La raison pour laquelle cet endroit s'appelle "Les portes de l'enfer" est limpide.»

Belize, le Grand Trou Bleu

#Great Blue Hole is a large submarine sinkhole off the coast of Belize pic.twitter.com/zeZ3StfWoC — Laura_T_Danis (@LauraTDanis1) August 17, 2018

Des dolines remplies d'eau et situées sous le niveau de la mer sont appelées «trous bleus» à cause du contraste spectaculaire de l'eau bleu foncé au centre et plus claire autour. Le trou situé sur la barrière de corail du Belize est vraiment grand: le diamètre est de 300 mètres, la profondeur est de 124 mètres. Pour admirer cette merveille naturelle, il est fortement conseillé de la survoler en hélicoptère.

Vanuatu, le cratère du volcan Yasur

Ce volcan actif est considéré comme des plus «amical». Il est en effet l'un des plus accessibles de la planète. Sa hauteur est environ de 360 mètres au-dessus du niveau de la mer, le diamètre du cratère est de 400 mètres. Les touristes se rendent souvent sur ce volcan la nuit pour admirer les pierres brûlantes et la lave bouillonnante.

Afrique du Sud, le Big Hole ou Kimberley Mine

The South African Kimberley Mine, the largest ever hand-dug excavation, closed on August 14, 1914https://t.co/MGXPOPq63b pic.twitter.com/GDvRgoquPY — Trivia Encyclopedia (@edpearce080759) August 14, 2018

Le Big Hole en Afrique du Sud est un tube volcanique formé par une percée de magma à travers la croûte terrestre, ainsi que par une énorme mine de diamants aujourd'hui abandonnée, la plus grande de toutes celles créées sans l'utilisation de la technologie. De 1866 à 1914, 2.700 kilogrammes, soit 14,5 millions de carats, de diamants ont été extraits avec l'aide de hachettes et de pioches.

Guatemala, une doline en centre-ville

In 2010, an enormous hole, 60 feet wide and 30 stories deep, opened up in the middle of Guatemala City https://t.co/Ouyh0k40ls pic.twitter.com/KoR6gnZHu4 — Atlas Obscura (@atlasobscura) January 28, 2017

Cette énorme doline est une doline karstique qui s'est formée dans l'une des régions du Guatemala en 2010. À l'époque, une usine de trois étages et un immeuble se sont effondrés. Le diamètre du fossé qui en résulte est de 20 mètres, la profondeur est plus de 30 mètres. Les géologues ne connaissent toujours pas exactement la cause de la formation de ce fossé: conséquences d'une tempête tropicale qui a provoqué de nombreux glissements de terrain et inondations, système d'assainissement délabré ou une brèche de sécurité faite au moment de la construction d'un tunnel souterrain.

États-Unis, les égouts du barrage Monticello

The glory hole spillway at Lake Berryessa's Monticello Dam. pic.twitter.com/tdRSBZrp5t — Machine Pix (@MachinePix) April 16, 2017

C'est l'un des plus grands égouts du monde dont des structures spéciales sont conçues pour faire diminuer le niveau de l'eau en cas d'inondation. Grâce à ces énormes égouts existant depuis plus d'un demi-siècle, de très importantes quantités d'eau ont disparu. Cet endroit attire également les amateurs de photos originales et de sensations fortes venus du monde entier.

Portugal, le puits initiatique

Initiation Well, Portugal divided in nine platforms for the nine circles of Hell & the nine sections of Purgatory.. pic.twitter.com/7H1VebQcMf — Horror (@HorrorPlaces) June 21, 2016

Le puits initiatique est situé dans le complexe du palais de la Regaleira, près de la ville de Sintra. Le bâtiment, qui abriterait une maison de huit étages, consiste en une galerie en spirale avec de nombreuses ouvertures en arc et neuf travées.

On dit que ces niveaux symbolisent les neuf cercles de l'enfer décrits par Dante. Nombreux sont ceux qui pensent que le puits a accueilli par le passé plusieurs cérémonies religieuses, mais aucune source écrite ou orale ne l'atteste.