Autour de la table et sur le champ de bataille: Damas se prépare pour l’opération d’Idlib

Sur le champ de bataille et autour de la table des négociations: comme l’a déclaré dans un commentaire à Sputnik un député syrien, le gouvernement se prépare à l’opération d’Idlib, ce gouvernorat du nord-ouest du pays, «à tous les niveaux».

Des troupes syriennes sont massées près de la frontière du gouvernorat d'Idlib. Avec leurs alliés russes et iraniens, les autorités du pays élaborent un plan méticuleux pour l'opération à venir, explique à Sputnik Muhannad al-Haj, député syrien.

«Les forces aériennes russes et syriennes mènent des missions de reconnaissance des positions des terroristes du Front al-Nosra* que ces derniers ont bien consolidées au cours de ces quatre dernières années. Les données obtenues sont ensuite méthodiquement consignées. C'est un travail très délicat parce que beaucoup de civils vivent à Idlib et on ne peut pas se permettre de se tromper de coordonnées», a-t-il expliqué.

Cela étant dit, les autorités syriennes poursuivent le travail sur le règlement pacifique, dont le but est de faire en sorte qu'un nombre maximal d'hommes armés déposent les armes, a-t-il expliqué.

«Les préparatifs de l'ouverture d'un couloir humanitaire près d'Abou Douhour sont en cours. Les civils pourront rejoindre les zones sécurisées et contrôlées par l'armée syrienne», a-t-il ajouté.

La préparation se fait en outre au niveau politique. Ainsi, estime l'interlocuteur de l'agence, «la position d'Ankara est devenue beaucoup plus loyale à l'égard des actions du gouvernement syrien. Et les problèmes de relations entre la Turquie et les États-Unis y ont contribué».

*Organisation terroriste interdite en Russie