Laquelle des familles royales saoudienne ou britannique est la plus riche?

Selon un rapport établi par le cabinet américain Brand Finance repris le 18 août par CNBC, la fortune de la famille royale saoudienne s’établit à 1.400 milliards de dollars, soit 16 fois plus que celle des Windsor, et fait d’elle la famille régnante la plus riche du monde.

Les Al Saoud sont la famille royale la plus riche du monde. C'est ce qui ressort d'un rapport établi par le Cabinet de conseil Brand Finance.

La fortune de cette famille composée de 15.000 membres, dont 2.000 concentrent à eux seuls la plus grande partie de ses biens, est estimée à 1.400 milliards de dollars, soit «près de 16 fois la valeur nette de celle de la famille royale britannique» dont la valeur avoisine les 88 milliards de dollars, selon le rapport.

Selon cette même source, les membres de la famille régnante d'Arabie saoudite dépensent leur fortune en «jets privés, yachts de luxe, hélicoptères haut de gamme, vastes châteaux et en un palais aménagé avec du mobilier en or».

Cependant, indique le même document, les Al Saoud «donnent également de l'argent aux organisations caritatives qui en ont besoin et aident beaucoup le peuple saoudien». «Récemment, le pays a promis des millions de dollars pour un fonds de la Banque mondiale destiné aux femmes entrepreneurs», a précisé le rapport à titre d'exemple.

L'étude de Brand Finance montre que l'un des membres les plus riches de cette famille est le roi Salman. Ayant succédé à son frère Abdullah ben Abdulaziz Al Saoud en 2015, il détient à lui seul une fortune de 17 milliards de dollars.

Le rapport note que la richesse de la famille royale saoudienne provient des vastes réserves de pétrole découvertes dans le pays il y a plus de 75 ans, sous le roi Abdulaziz ben Saoud. «La compagnie nationale de gaz naturel et de pétrole, Saudi Aramco, est évaluée à plus de 2.000 milliards de dollars. Si cette estimation est correcte, ce serait l'une des sociétés pétrolières les plus rentables du monde», est-il précisé.