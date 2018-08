Relations Rabat-Pékin: cap sur le projet de la Route de la soie

À l'occasion du 55e anniversaire du roi du Maroc Mohammed VI, le Président de la Chine Xi Jinping a adressé un message de vœux à ce dernier, en se félicitant du rythme de développement des relations bilatérales entre les deux pays depuis la visite effectuée, en 2016, par le souverain marocain à Pékin. C'est ce qu'a indiqué l'agence de presse marocaine MAP dans son édition du 22 août.

© AP Photo / Christophe Ena L’invitation de Mohammed VI au roi Salmane à venir au Maroc, signe du dégel des relations?

Tout en souhaitant ses sincères félicitations et ses meilleurs vœux de santé et de succès au souverain du royaume chérifien, le chef de l'État chinois a relevé que depuis «la signature [l'année dernière, ndlr] du Mémorandum d'entente portant sur la construction conjointe de la Ceinture et la Route [ou Route de la soie , ndlr] donne de nouvelles impulsions à la coopération pragmatique des deux pays».

Évoquant l'état du développement des relations bilatérales entre Rabat et Pékin, le Président Chinois a affirmé qu'«en accordant une grande importance au renforcement des relations sino-marocaines, je voudrais travailler de concert avec vous, Majesté, afin de porter sans cesse le partenariat stratégique sino-marocain à un nouveau palier, pour le bien-être de nos deux pays et de nos deux peuples».

© AFP 2018 FADEL SENNA Maroc: geste de clémence de Mohammed VI envers 22 salafistes ayant exprimé des regrets

Dans ce cadre de coopération évoqué par Xi Jinping, deux importants accords économiques et financiers ont été signés au mois de mars dernier au Maroc entre les deux pays.

Le premier est un accord d'entente pour la création d'un conseil d'affaires conjoint de la route de la soie. Il a été signé le 27 mars à Casablanca, en marge du Forum économique sino-marocain, entre le Maroc, représenté par Faiçal Mekouar, vice-président général de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et la Chine, représentée par Jiang Zengwei, président du Conseil chinois pour le développement du commerce international (CCPIT), selon le journal MarocHebdo.

© AFP 2018 FETHI BELAID Sahara occidental: le Maroc négocierait-il malgré lui avec le Front Polisario?

Le 23 mars, à Rabat, la Banque marocaine du commerce extérieur pour l'Afrique et la Banque de développement de Chine ont signé un accord d'entente pour renforcer leur coopération en matière d'investissement, selon un communiqué publié sur le site de la banque marocaine.

Cet accord d'entente a été ratifié, indique ce communiqué, dans la lignée de celui conclu par le Maroc et la République populaire de Chine en novembre 2017 dans le cadre du projet de route de la soie consacré «au développement des infrastructures, incluant les transports, la construction automobile et un parc technologique». «Cet accord prévoit aussi des investissements dans des projets de développement durable associés aux enjeux sociaux et environnementaux», a-t-il conclu.