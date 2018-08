Dénucléarisation de la Corée du Nord: la Chine réagit aux critiques de Washington

La Chine estime irresponsable la position de Washington qui affirme que Pékin aurait influencé ses négociations avec Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne et indique que le pays soutient «la dénucléarisation, la paix et la stabilité» et préconise «la solution du problème par le dialogue et des consultations».

Les déclarations de Washington selon lesquelles la Chine aurait influencé ses négociations avec Pyongyang sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne sont irresponsables et vont à l'encontre des faits, a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Lu Kang.

«Les déclarations de la partie américaine contredisent les faits et sont irresponsables. Cela étant, nous exprimons notre profonde inquiétude et nous avons d'ores et déjà élevé une protestation» auprès de Washington, indique le ministère dans un communiqué publié sur son site.

Lu Kang a souligné que la position de Pékin au sujet du problème nucléaire de la péninsule coréenne était cohérente, claire et nette.

«Nous soutenons la dénucléarisation, la paix et la stabilité sur la péninsule coréenne et nous préconisons la solution du problème par le dialogue et des consultations», précise le communiqué.

Lu Kang a exhorté toutes les parties à se laisser guider vers une solution politique du problème, à tenir compte des préoccupations de chacun et à faire preuve de sincérité et de souplesse au lieu de manifester «de la légèreté et de rejeter ses fautes sur les autres».

© AP Photo / Alex Brandon Pourquoi Donald Trump a décidé d’annuler la visite de Mike Pompeo en Corée du Nord

Il a fait remarquer que la Chine resterait toujours en contact avec toutes les parties et jouerait un rôle positif dans la dénucléarisation de la péninsule coréenne et l'établissement d'une paix durable en Asie du Nord-Est.

Donald Trump a annoncé avoir chargé son secrétaire d'État Mike Pompeo de remettre à plus tard sa visite en Corée du Nord programmée pour la semaine prochaine. En outre, il a affirmé qu'en raison d'une position commerciale stricte avec la Chine, cette dernière «ne favorisait pas le processus de dénucléarisation comme précédemment». Dans le même temps, le Président américain a dit souhaiter rencontrer Kim Jong-un.

Une entente sur la dénucléarisation de la Corée du Nord est intervenue lors d'une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un le 12 juin dernier à Singapour.