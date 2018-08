Moscou: la mise en scène d’une attaque chimique en Syrie est possible d’ici deux jours

Des habitants de la province d’Idlib ont annoncé aujourd’hui au Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit que des spécialistes étrangers anglophones étaient arrivés dans la localité de Hbit afin de mettre en scène une «attaque chimique» avec du chlore, a déclaré dimanche aux journalistes le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov.

L’attaque est ainsi prévue d’ici deux jours contre la localité de Kafr-Zita, située à six kilomètres au sud de Hbit, a-t-il précisé.

«Un groupe d’habitants transportés du nord de la province se préparent dans la localité de Kafr-Zita à la mise en scène de “dégâts” à cause de “munitions chimiques” et de “bombes barils” des forces gouvernementales syriennes. Est également préparée l’assistance par des sauveteurs déguisés des “Casques blancs” et le tournage de vidéos destinées à être diffusées dans des médias au Moyen-Orient et anglophones», a expliqué le porte-parole du ministère russe de la Défense.

Selon la Défense russe, cette initiative vise à «déstabiliser de manière brusque la situation et à saper la dynamique stable du processus de paix en cours», a-t-il conclu.

Hier, la Défense russe a annoncé que les États-Unis, conjointement avec la France et le Royaume-Uni, envisageaient un bombardement en Syrie au motif de l’utilisation par Damas d’armes chimiques.

«À cet effet, le destroyer The Sullivans de l’US Navy avec 56 missiles de croisière à son bord est arrivé il y a quelques jours dans le golfe Persique. Un bombardier stratégique В-1В de l’US Air Force doté de 24 missiles de croisière air-sol AGM-158 JASSM a été positionné sur la base aérienne Al Oudeid au Qatar», a-t-il souligné samedi.