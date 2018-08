Porochenko va-t-il reporter la présidentielle en Ukraine?

L'administration du Président ukrainien se propose de reporter la présidentielle en Ukraine du printemps à l'été 2019, a annoncé l'hebdomadaire ukrainien Zerkalo nedeli.

«L'intérêt de ce report pour le pouvoir est évident», signale le rédacteur en chef adjoint du média, Sergueï Rakhmanine, avant de détailler.

Tout d'abord, plus le taux de participation est bas, plus facile est la manipulation des résultats du scrutin et plus large est le champ d'action pour opérer des falsifications.

Ensuite, l'été est la saison pendant laquelle les jeunes, ce groupe électoral le moins discipliné, ont le plus tendance à faire fi des élections.

Enfin, et c'est tout à fait sérieux selon l'auteur, les technocrates de l'équipe présidentielle estiment qu'en été les électeurs sont de meilleure humeur qu'au début du printemps et qu'ils pardonnent plus aisément les erreurs du pouvoir.

Piotr Porochenko avait précédemment déclaré que l'élection présidentielle menaçait la mise en œuvre de plusieurs réformes. Soit dit en passant, il n'a pas encore annoncé officiellement son intention de briguer un deuxième mandat.

Sur ces entrefaites, des sondages laissent au Président sortant peu de chances d'être réélu. Selon une enquête du groupe sociologique Rating, 50,4% des personnes interrogées n'ont l'intention de lui donner leur voix en aucune circonstance. En termes d'intention de vote, la chef de file du parti Batkivchtchina Ioulia Timochenko arrive en tête du classement avec 17,7%, tandis que Piotr Porochenko en occupe la cinquième position avec 8,3% derrière l'ex-ministre de la Défense Anatoli Gritsenko (10,7%), le numéro un du Bloc de l'opposition Iouri Boïko (8,9%) et le chef du Parti radical Oleg Liachko (8,5%).