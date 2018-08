L’Otan aurait trouvé au large de la Grèce 50 navires «espionnant» les États-Unis

L'Otan soupçonne 50 navires de mener une reconnaissance au large de la Grèce, dont elle a informé les garde-côtes et la marine grecs.

«Il s'agit de chalutiers, de voiliers et de bateaux de plaisance qui, selon certaines informations, naviguent en mer Égée afin de collecter des informations. Ils sont intéressés non seulement par des sites militaires grecs, mais aussi et surtout par les déplacements des Américains, très intenses ces derniers temps sur le territoire grec», lit-on dans Real.

«La liste compte 50 navires avec leurs noms», signale l'article du média intitulé Jeux d'espion en mer Égée.

Selon Real, les États-Unis ont intensifié leur activité dans la région jusqu'à la transformer en véritable polygone.

«La mer Égée rappelle toujours plus un polygone américain. Les relations gréco-américaines dans le domaine de la Défense ont atteint leur apogée, au sens propre et au sens figuré. Il y a quelques jours, la Grèce et les États-Unis ont prorogé leur accord sur le déploiement de drones MQ-9», écrit le média selon lequel les Américains remplaceront les drones déployés dans la base de Larissa par des appareils plus modernes destinés notamment à effectuer des missions de reconnaissance en mer Égée.