Des missiles de croisière russes détruisent leurs 7 cibles dans le Pacifique

Des navires et des systèmes côtiers de la Flotte russe du Pacifique ont effectué avec succès sept frappes de missile de croisière sur des cibles d’exercices de surface depuis la mer d’Okhotsk et le Kamtchatka, apprend-on d'un communiqué du service de presse du district militaire de l’Est de la Flotte du Pacifique.

«L’équipe d’assaut des navires composée du vaisseau mère de la Flotte du Pacifique, le croiseur de la garde de l’ordre de Nakhimov Varyag, et des croiseurs de plus petite taille Razliv et Moroz, ainsi que le sous-marin nucléaire lanceur de missiles de croisière Tomsk et le système de missiles de défense côtière Bastion ont frappé avec des missiles de croisière des cibles de surface», précise le document.

D’après le service de presse du district militaire de l’Est de la Flotte du Pacifique, les cibles se trouvaient à une distance comprise entre 250 et 500 km.

«Selon les données du contrôle, les sept missiles de croisière ont détruit leurs cibles.»

En outre, comme le signale le même communiqué, les frappes contre deux navires cibles ont été effectuées à l'aide de missiles Granit, Malakhit et Oniks depuis la mer d’Okhotsk et le Kamtchatka.