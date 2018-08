Développement de l’énergie solaire: le Maroc sur le podium mondial

Le royaume du Maroc est le troisième leader mondial en matière de construction de centrales électriques à puissance solaire concentrée. C'est ce qu'a affirmé le site d'information Le 360, dans son édition du 28 août, citant une étude du quotidien économique marocain L'Économiste, le 28 août.

Selon le journal, cinq projets de ce type sur les cent lancés partout dans le monde sont actuellement en construction dans le royaume chérifien.

Énumérant les avantages de cette énergie propre et renouvelable, le quotidien affirme que «le solaire à concentration permet le stockage et l'utilisation d'énergie sous différentes formes: électrique, chaleur, froid, vapeur…». «Il s'agit d'un atout non négligeable lorsque l'on sait que l'industrie s'accapare à elle seule 27% de la consommation nationale en énergie», a-t-il ajouté en précisant que «l'agroalimentaire, la chimie, les produits minéraux non métalliques, le textile et le caoutchouc/plastique ne sont pas en reste».

Comparant d'un point de vue économique et environnemental l'énergie électrique produite à partir du solaire à celle générée en utilisant les hydrocarbures , Le 360 souligne que la première «est proposée à un prix compétitif par rapport à l'énergie traditionnelle. À cela s'ajoutent des atouts comme la sécurité énergétique, la réduction d'émissions de CO2 et la dépendance aux énergies fossiles». «Sans oublier les avantages socio-économiques en matière de création d'emplois, d'innovation…», a-t-il conclu.

Pour rappel, ne disposant pas de ressources importantes en hydrocarbures, le Maroc s'est engagé dans la diversification de son parc énergétique en investissant dans les énergies renouvelables comme le solaire et l'éolien.