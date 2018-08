Sanctions, guerres commerciales, «érection de murs»… Les pays européens acceptent-ils la politique menée aujourd’hui par les autorités américaines ou un gouffre est-il en train de se former entre les États-Unis et l’UE? Deux experts turcs ont répondu à ces questions pour Sputnik.

Après l'élection de Donald Trump, les tensions qui existaient entre Washington et les États européens se sont exacerbées et ces derniers résistent de plus en plus fortement aux pressions exercées par le gouvernement américain, estime Hakan Güneş, académicien, professeur à la faculté des sciences politiques de l'Université d'Istanbul, dans un entretien accordé à Sputnik.

© AFP 2018 Emmanuel Dunand Moody’s évalue le véritable effet des sanctions US contre la Russie

Selon M. Güneş, les «désaccords importants entre l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, d'un côté, et les États-Unis, de l'autre, sur le dossier iranien ainsi que les contradictions entre Washington et Berlin sur la collaboration avec la Russie sont évidents».

«En général, après l'élection de Trump, tous les problèmes existant entre l'Europe et les États-Unis se sont fait sentir avec plus d'acuité encore. En outre, de nouvelles [questions, ndlr] s'y sont ajoutées. Apparemment, la force de l'opposition à Washington dans les pays européens s'accroît», a souligné l'expert.

D'après un autre interlocuteur de Sputnik, Can Ünver, expert en sécurité internationale, la politique des autorités américaines mènera Washington dans une impasse.

«Il s'agit d'une situation paradoxale. Le processus de mondialisation se caractérise par certaines règles. D'une part, les États-Unis encouragent le développement du libre-échange, mais, d'autre part, tentent de s'opposer à ce processus. […] Les États-Unis agissent par à-coups, leurs décisions sont dépourvues de logique et de cohérence. Les guerres commerciales, l'érection de murs, l'introduction de sanctions et la politique de protectionnisme ne répondent pas aux réalités d'aujourd'hui.»

Il a en outre commenté les relations entre Berlin et Washington ainsi que les sanctions imposées par ce dernier contre Ankara.

«L'hostilité observée en Allemagne envers les États-Unis avec l'arrivée au pouvoir de Donald Trump s'est intensifiée après l'introduction par Washington de taxes additionnelles sur les automobiles allemandes, des mesures à l'encontre de la Deutsche Bank ainsi que sous l'effet de la position antieuropéenne affichée par Trump.»

Comme l'a souligné Can Ünver, la crise financière qui a éclaté en Turquie dans le contexte de la tension turco-américaine provoquée par les sanctions imposées par le gouvernement américain à l'encontre d'Ankara a «beaucoup préoccupé l'Europe».

«Comme on le sait, la Turquie est la sixième plus grand partenaire commercial de l'Allemagne, 3,5 millions des Turcs habitent en Allemagne. En outre, environ 7.300 investissements directs allemands ont été réalisés en Turquie.»