Moscou réagit aux prochaines manœuvres militaires de l’Otan à ses portes

Les vastes manœuvres de l'Otan prévues entre octobre et novembre en Atlantique Nord revêtent un caractère «antirusse», a dénoncé ce jeudi la diplomatie russe par la voix de sa porte-parole, Maria Zakharova.

«De plus en plus de manœuvres de haute intensité et ampleur sont organisées près de nos frontières. Entre octobre et novembre notamment, sur le territoire norvégien, en mer Baltique et en Atlantique Nord, sont envisagés les plus importants exercices militaires menés par l'Otan depuis 16 ans», a-t-elle indiqué.

Selon la responsable, les effectifs ainsi que le matériel militaire de l'Alliance et de ses partenaires seront mobilisés sur terre, en mer et dans les airs.

«Il est prévu de perfectionner les capacités défensives, et ce qui est particulièrement important, les capacités offensives sur les latitudes nord durant un conflit, — je cite — "de haute intensité, avec un adversaire comparable"», a ajouté la diplomate.

«Cette démonstration du potentiel de force de l'Otan se déroule dans la proximité immédiate des frontières russes et revêtent un caractère clairement antirusse», a-t-elle résumé.

Trois mois à peine se sont écoulés depuis une autre série de manœuvres militaires opérées par l'armée américaine et ses alliés sur le flanc oriental de l'Otan. Quelques 18.000 soldats provenant de 19 pays, principalement des membres de l'Alliance, ont participé à l'exercice Saber Strike début juin en Pologne et dans les pays baltes.