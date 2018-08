Moscou précise qui devrait contrôler le territoire à l’est de l’Euphrate

L'armée syrienne doit contrôler le territoire à l'est de l'Euphrate suite au retrait des États-Unis, a déclaré jeudi aux journalistes le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhaïl Bogdanov.

«Nous avons une réponse: ce sont le pouvoir syrien et l'armée syrienne qui doivent y être. Si les Américains affirment eux-mêmes qu'ils y ont éliminé Daech*, en quoi consiste le problème… Cela [la présence des troupes américaines au-delà de l'Euphrate, ndlr] ne devait pas avoir lieu dès le début, alors quel est le but d'y rester aujourd'hui?», a indiqué Mikhaïl Bogdanov.

Il a souligné que Moscou ne voyait «pas de sens à ce que les États-Unis restent en Syrie pour longtemps», car l'armée syrienne se soumet déjà à la direction légitime du pays souverain.

«C'est le seul moyen raisonnable et légitime de résoudre tous les problèmes liés au séjour des troupes étrangères et surtout des forces américaines à At-Tanf et au-delà de l' Euphrate . L'armée et le pouvoir syriens doivent y assurer la sécurité», a ajouté le vice-ministre des Affaires étrangères.

Il a également rappelé que les formations militaires des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France y étaient déployées sans autorisation de Damas et sans sanction de l'Onu.

*Organisation terroriste interdite en Russie