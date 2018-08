Une actrice russe aux côtés de Bruce Willis dans son nouveau film d’action (photos)

Originaire de l'Extrême-Orient russe, Natali Yura, une jeune actrice de 27 ans, joue dans le prochain film d'action de Brian Miller, Reprisal, aux côtés de Bruce Willis et d'Olivia Culpo.

Публикация от Natali Yura (@nataliyura) 11 Авг 2018 в 2:13 PDT

Dans le film, Bruce Willis incarne un vétéran de guerre qui accepte de lutter contre la mafia pour sauver son fils gravement malade, tandis que Natali Yura et Olivia Culpo excellent dans les rôles féminins.

Публикация от Natali Yura (@nataliyura) 9 Ноя 2017 в 12:00 PST

«J'ai eu un rôle dont on ne peut que rêver, je vis à l'épicentre de l'action, je fais des actions héroïques, je prends des décisions importantes et me replonge dans un océan d'émotions et de sentiments. Travailler avec Bruce Willis était très fascinant. Il a une expérience énorme. Chaque conseil de personnes comme lui est précieux», a révélé Natali Yura au micro de Sputnik.

Публикация от Natali Yura (@nataliyura) 8 Мар 2018 в 12:16 PST

Aux États-Unis, Reprisal sortira sur grand écran ce vendredi 31 août.

© Sputnik . Ramil Sitdikov Et les meilleurs méchants dans l’histoire du cinéma sont…

Reprisal n'est pas le premier film hollywoodien de la jeune actrice. Ainsi, elle a déjà tourné dans un film de Matty Beckerman, The Row, où l'on pouvait également apercevoir une autre actrice russe, Tanya Mituchina.

Natali Yura est née à Vladivostok dans la famille de l'ancien homme d'affaires et politicien Youri Stepantchenko. Depuis l'enfance, elle s'intéresse à l'art, fait de la musique et rêve de devenir chanteuse. Sa carrière professionnelle a débuté en 2014, et trois ans plus tard elle tournait dans Dead Trigger avec Dolph Lundgren.

Elle a également travaillé avec Al Pacino, Angelina Jolie ou encore Barbra Streisand.