Les actionnaires de Tesla ont tenté de faire remplacer Elon Musk

BlackRock, l'un des dix plus gros actionnaires de Tesla, a tenté de faire remplacer Elon Musk, PDG de Tesla, a annoncé l'U.S. News & World Report.

© AP Photo / Paul Sancya Tesla quitte la bourse? Elon Musk pourrait être accusé de manipulation boursière

Lors d'un vote des actionnaires de Tesla en juin dernier, BlackRock a proposé de remplacer Elon Musk par un président indépendant, mais sa proposition a été finalement rejetée par la majorité des actionnaires.

Selon le média, la décision de retirer son poste à Elon Musk reposait sur son refus de répondre aux questions des analystes quant aux résultats de l'entreprise au premier trimestre 2018 et l'incapacité constante de Tesla à atteindre les objectifs de production de sa Model 3.

«L'approche de BlackRock en matière de gestion des placements repose sur nos obligations fiduciaires envers nos clients, les détenteurs d'actifs», a déclaré un porte-parole de la société d'investissement.

Pour rappel, fondée en 2003 la société américaine Tesla Motors est conceptrice et constructrice de véhicules électriques et de diverses technologies avancées. Son siège social se situe à Palo Alto, dans la Silicon Valley. Outre des véhicules électriques, Tesla produit également des batteries et des moteurs électriques de sa conception qu'elle vend à d'autres constructeurs, notamment à Toyota et à Daimler.

En août dernier, la société avait annoncé des pertes record d'un montant de 717,5 millions de dollars au deuxième trimestre 2018 après avoir accusé un déficit de 710 millions de dollars au premier trimestre de la même année.