Aux funérailles d'Aretha Franklin, Bill Clinton trouve sa nouvelle muse (vidéo)

Lors des funérailles de la chanteuse Aretha Franklin décédée le 16 août, l'ex-Président américain Bill Clinton, ou plutôt, sa réaction à la performance de l'actrice Ariana Grande, s'est trouvée au centre de l'attention.

M.Clinton comptait parmi des invités de marque à la cérémonie le 31 août à Detroit, qui a duré six heures et a inclus des hommages musicaux présentés notamment par Stevie Wonder, Jennifer Hudson et Ariana Grande . Cette dernière a suscité un grand intérêt de l'ancien chef d'État américain assis au premier rang, juste derrière de cette chanteuse de 25 ans.

© Sputnik . Valeri Melnikov Ce que Boris Eltsine et Bill Clinton se sont dit à propos de Poutine est désormais public

Quand elle a commencé à interpréter le hit d'Aretha Franklin "You Make Me Feel Like a Natural Woman", les yeux de Bill Clinton ont été braqués à elle. Il est resté assis ainsi durant toute la chanson, ne se distrayant que pour partager ses impressions avec ses voisins. Même après la fin de la performance, M.Clinton n'a cessé de regarder et d'applaudir avec ravissement sa nouvelle muse.

Les internautes n'ont pas manqué de relever ce comportement.

«Ariana Grande a fait face à Bill Clinton prêt à tout risquer de nouveau».

Ariana Grande got Bill Clinton ready to risk it all again 😭😭😭. pic.twitter.com/YF8RXzvb5L — HargraveConsulting (@HargraveGlobal) 31 августа 2018 г.

​«Ariana Grande et cette robe noire ont redonné vie à Bill Clinton».

Ariana Grande & that black dress brought Bill Clinton back to life 😂 pic.twitter.com/YDaEuHesfN — Supa Crank It™ (@SupaCrankIt) 1 сентября 2018 г.

​«Bill Clinton est VRAIMENT un grand fan d'Ariana Grande».

Bill Clinton is a REALLY big fan of Ariana Grande. pic.twitter.com/o6DYlhp85s — Sam (@miggsmiggsmiggs) 31 августа 2018 г.

​«Bill Clinton regarde Ariana Grande comme…»

Bill Clinton looking at Ariana Grande like… pic.twitter.com/Ey8eOVjQkq — Glittershart (@sydispink) 1 сентября 2018 г.

​«Aujourd'hui, Ariana Grande a chanté à la cérémonie commémorative d'Aretha Franklin. Et le Président Clinton reste encore le Président Clinton».

Ariana Grande performed at Aretha Franklin’s memorial service today and President Clinton is still President Clinton. pic.twitter.com/Cv484bdvza — Charles West (@CharlemagneWest) 31 августа 2018 г.

​La «reine de la soul», Aretha Franklin, s'est éteinte le 16 août à l'âge de 76 ans. La chanteuse souffrait d'un cancer du pancréas diagnostiqué en 2010.

Durant sa riche carrière, dont les débuts remontent à 1956, l'interprète de «Respect» et «Chain Fools» a obtenu 18 Grammy Awards et 25 disques d'or. Ce parcours artistique a fait d'elle l'une des personnalités afro-américaines les plus connues.