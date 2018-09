Ce qui pousse Macron à dire que Poutine veut «démanteler l’UE»

Bogdan Bezpalko, membre du Conseil pour les relations interethniques auprès du Kremlin, a commenté les propos d'Emmanuel Macron, tenus sur la chaîne de télévision suédoise SVT, selon lesquels le Président russe voulait «démanteler l'UE».

«Macron est un homme politique controversé. Il se trouve sous une forte pression des États-Unis. Dans le même temps, il a récemment déclaré qu'ils faisaient fortement la pression sur l'Union européenne et que l'Europe devait se développer de manière indépendante», a ainsi déclaré M.Bezpalko.

Par ailleurs, il a souligné qu'une telle rhétorique était la conséquence de contradictions dans les relations internationales. Selon M.Bezpalko, le comportement d'Emmanuel Macron vise à souligner qu'il fait non seulement des déclarations anti-américaines mais aussi anti-russes.

En outre, le politicien a ajouté que pour la Russie, l'existence de l'Union européenne était profitable, en premier lieu, du point de vue économique car Moscou et Bruxelles ont réussi à construire de bonnes relations commerciales.

Si l'Union européenne se décompose, l'économie européenne sera confrontée à de graves conséquences. Chaque pays va établir ses propres règles, ce qui aura un impact négatif sur les liens commerciaux avec la Russie.

Plut tôt, dans une interview accordée à la chaîne de télévision suédoise SVT Emmanuel Macron avait déclaré que les discussions avec la Russie étaient nécessaires et qu'il respectait le Président russe, affirmant toutefois que Vladimir Poutine rêvait de «démanteler l'Union européenne».

De son côté, M.Poutine avait auparavant affirmé en juin 2018 à la veille d'un déplacement en Autriche, que la Russie n'avait pas l'intention de créer des divisions en Europe, et qu'au contraire, Moscou était intéressé par une Union européenne unie et prospère car c'était son partenaire économique et commercial le plus important.

«Plus il y a de problèmes au sein de l'Union européenne, plus grands sont les risques et les incertitudes pour nous», avait alors déclaré le dirigeant russe.