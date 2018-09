Daech envoie des groupes terroristes en Europe, en Russie et en Asie centrale

© REUTERS / Christian Hartmann La défaite de Daech au Proche-Orient ne doit pas susciter d’euphorie en Europe

Des groupes de sabotage de Daech* arrivent dans les pays d'Europe, d'Asie centrale et en Russie, a déclaré lundi Djoumakhon Guiessov, directeur adjoint du comité exécutif de la Structure antiterroriste régionale de l'Organisation de coopération de Shanghai lors de la conférence sur la lutte contre le trafic d'armes et le terrorisme international qui se déroule à Moscou.

«Le démantèlement des foyers terroristes en Syrie a obligé les autres radicaux à se redéployer et leurs chefs à intensifier les activités de leurs filiales à l'étranger. Des structures spéciales créées par Daech* forment, préparent et envoient des groupes terroristes en Europe, en Asie centrale et du Sud-Est et en Russie», a indiqué M.Guiessov.

*Organisation terroriste interdite en Russie

Détails à suivre