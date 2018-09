Mettez la musique! Un ours brun «danse le twerk» (vidéo)

Un ours qui a l’air de faire du twerk, cette danse sexy qui a enflammé les réseaux sociaux et le Net il y a quelques années, a été filmé dans une forêt canadienne.

Lors d’un voyage en Colombie-Britannique, au Canada, un photographe de New York, Andy Williams, a réussi à filmer un ours brun en train de danser le twerk, a annoncé le journal The Daily Mail.

La vidéo d’Andy Williams montre un ours qui se tient sur ses pattes arrière et se gratte le dos contre un arbre.

Après cette danse insolite, l’animal colle son museau contre l’arbre et a l’air de l’embrasser, avant de s’en aller.

On observe souvent des ours en Colombie-Britannique qui héberge des populations de grizzlis, d’ours noirs et d’ours Kermode blancs ou Ours Esprit, une sous-espèce très rare d’ours brun.