Ornella Muti «voudrait obtenir la nationalité russe»

L'actrice italienne Ornella Muti, qui interprète l'impératrice de Russie Anna Ivanovna dans un spectacle dont la première aura lieu le 10 septembre à Moscou, a affirmé qu'elle était reconnaissante à la Russie, a parlé de ses racines russes et indiqué qu'elle souhaitait obtenir la nationalité russe.

Actuellement présente à Moscou pour y interpréter le rôle d'une impératrice russe du XVIIIe siècle, l'actrice italienne Ornella Muti a parlé aux journalistes de ses racines russes et leur a affirmé vouloir obtenir la nationalité russe.

«Je suis résidente russe, enregistrée à Moscou, je n'ai pas la nationalité, mais je viens ici aussi souvent que possible, je voudrais avoir la nationalité russe», a raconté Ornella.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova Ornella Muti voit sa condamnation adoucie pour son dîner avec Vladimir Poutine

Les grands-parents de l'actrice étaient originaires de Saint-Pétersbourg, elle désirait ardemment et pour longtemps mieux connaître mieux les traditions russes. Son grand-père était l'un des médecins attachés au service de la famille impériale et sa grand-mère était pianiste. Il y avait également une chanteuse dans sa famille et «nous sommes peut-être si artistes tous grâce à nos racines russes», a-t-elle fait remarquer.

En outre, l'actrice a affirmé comprendre la Russie et être reconnaissante à ce pays: «Je conseille toujours à tout le monde de venir en Russie… Il y a des gens qui ont peur de s'y rendre et je leur dis: oubliez ça. C'est un beau pays respectant les traditions et ce que les gens font».

Ce que la télévision italienne dit de la Russie est assez loin de la réalité, de ce qu'elle voit de ses propres yeux, a indiqué l'actrice, ajoutant qu'elle ne s'intéressait pourtant pas à la politique.

«Je comprends la Russie, je suis reconnaissante à ce pays, je suis fière d'être ici», a dit Ornella.

Ornella Muti joue le rôle de l'impératrice Anna Ivanovna (1730-1740) dans le spectacle «Palais de cristal» dont la première se tiendra le 10 septembre au Palais d'État du Kremlin. Plus tôt, des médias ont indiqué à plusieurs reprises que l'actrice comptait déposer une demande de naturalisation.