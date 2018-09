Damas: les USA et leurs alliés fournissent des armes aux terroristes en Syrie

© Sputnik . Morad Saeed Des radicaux se disant formés par les USA projettaient un attentat à Palmyre

Un nombre considérable d'armes est envoyé au Front al-Nosra* et à Daech* en Syrie par les États-Unis et leurs alliés via des pays tiers comme l'Ukraine, a déclaré ce mardi le premier secrétaire du Département des relations internationales du ministère syrien des Affaires étrangères lors d'une conférence consacrée aux livraisons d'armes illégales et à la lutte contre le terrorisme.

«Il est évident que les États-Unis et leurs alliés fournissent un grand nombre de munitions et d’armes en utilisant des pays tiers, comme, par exemple, les pays d’Europe orientale, l’Ukraine, les pays des Balkans, pour alimenter en armes le Front al-Nosra* et Daech*.»

Le 1er septembre, le ministère russe de la Défense a annoncé que les États-Unis avaient formé des radicaux en Syrie qui comptaient commettre un acte terroriste à Palmyre. Ils appartiendraient au groupe Jaych Ossoud al-Charkiya, ou «Armée des lions de l'Est», dont le campement se trouve près d’une base militaire US.

*Organisation terroriste interdite en Russie