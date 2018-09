Les USA réagiront «vite et de manière appropriée» si Assad a recours aux armes chimiques

Les États-Unis et leurs alliés répondront sans attendre la Syrie décident d'avoir recours à des armes chimiques, selon la Maison-Blanche.

«Soyons clairs, notre position est fermement établie: si le Président Bachar el-Assad choisit de nouveau d'utiliser des armes chimiques, les États-Unis et leurs alliés répondront vite et de manière appropriée», indique le communiqué de la Maison-Blanche.

Ces derniers temps la tension autour d'Idlib s'est accentuée. Selon le porte-parole du ministère russe de la Défense Igor Konachenkov, les États-Unis, conjointement avec la France et le Royaume-Uni, envisagent un nouveau bombardement en Syrie au motif de l'utilisation présumée par Damas d'armes chimiques.

La province d'Idlib se trouve entre les mains des terroristes du Front al-Nosra* depuis 2015. Les membres de groupes radicaux qui avaient refusé de se rendre aux forces gouvernementales syriennes lors des opérations antiterroristes à Alep, à Homs et dans la Ghouta orientale ont été évacués par des couloirs humanitaires aux termes des accords sur la réconciliation. Des terroristes du Front al-Nosra* et de Daech* y avaient également été transférés depuis le sud et le sud-ouest de la Syrie dont le territoire a été complètement libéré des terroristes le long de la frontière israélienne et jordanienne.

*Organisation terroriste interdite en Russie

