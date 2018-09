Transport illégal de migrants: de plus en plus de routiers tchèques accusés injustement

En 2016, lors du contrôle douanier dans la ville française de Calais, la police britannique avait découvert dans la remorque du Tchèque Tomáš Němec 14 migrants érythréens et l'avait accusé de les avoir transportés illégalement. Cela a valu au routier 8.400 livres d'amende cette année. De toute évidence, ces personnes étaient entrées dans le camion à l'insu du chauffeur.

La semaine dernière, Tomáš Zdechovský, député tchèque au Parlement européen, a réussi à faire réduire l'amende à 602 livres, a fait savoir à Sputnik Jitka Fialová, porte-parole de l'eurodéputé, ajoutant que de tels incidents n'étaient pas rares et que des dizaines de camionneurs s'adressaient à M. Zdechovský qui ne pouvait malheureusement pas les aider dans tous les cas.

«Ils peuvent par exemple faire appel à nous quand l'amende est déjà juridiquement dressée et figure dans tous les systèmes, alors que le délai pour la contester est déjà révolu. Et dans ce cas, nous ne pouvons rien faire. Soit les chauffeurs peuvent venir nous voir trop tôt quand ils n'ont encore aucun papier sur eux et nous ne pouvons rien faire non plus», a expliqué Mme Fialová.

© AFP 2018 Philippe Huguen Passeurs à Calais: la nouvelle loi de la Jungle

Selon la porte-parole, il faut que les policiers et les structures de contrôle changent d'approche aux postes de passage des frontières.

«Il est évident qu'on pourrait adopter des mesures supplémentaires pour exclure la présence des migrants près de tels postes, ce qui est le devoir des services de sécurité, et pas seulement des Français. Somme toute, le rapatriement des migrants pose un gros problème, mais ce n'est pas l'affaire de l'Union européenne, mais celui de ses pays membres», a conclu l'interlocutrice de Sputnik.

Les médias rapportent qu'on découvre souvent des migrants à l'arrière des camions, et on reproche aux chauffeurs d'avoir facilité leur entrée illégale sur le territoire de tel ou tel pays. Nul n'ignore toutefois qu'il existe des réseaux de passeurs qui parviennent à faire entrer les personnes dans les camions à l'insu des chauffeurs, sans rien abîmer, et ce manège est d'ailleurs bien connu des autorités.