Une vidéo des frappes israéliennes contre la Syrie apparaît sur le Net

Après que l'agence de presse SANA a annoncé que la défense antiaérienne syrienne avait repoussé des roquettes tirées par l'aviation israélienne, une vidéo tournée par des témoins oculaires en Syrie a été publiée sur internet. Les auteurs de la vidéo affirment qu'ils ont enregistré le moment de l'attaque perpétrée par l'armée de l'air israélienne.

Sur les séquences, on voit une localité syrienne après l'attaque, et on entend des bruits d'explosion et un cri d'enfant.

Auparavant, l'agence SANA avait publié une vidéo tournée par des témoins, montrant l'interception de roquettes israéliennes dans le ciel du gouvernorat de Hama.

Plus tôt dans la journée, on avait appris que la défense antiaérienne syrienne avait repoussé une attaque de roquettes lancées sur Wadi al-Oyoun, dans le gouvernorat de Hama. En outre, selon SANA, des avions israéliens ont effectué des frappes contre plusieurs sites militaires dans les gouvernorats de Hama et de Tartous. Plusieurs roquettes ont été interceptées. Selon le premier bilan rapporté par l'agence syrienne, les frappes israéliennes ont fait au moins un mort et 12 blessés.