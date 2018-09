Cette robe de mariée qui dégoûte Stefano Gabbana, le Net surpris (photos)

Le samedi 1er septembre Chiara Ferragni, une blogueuse et styliste italienne, a épousé le rappeur Federico Leonardo Lucia, plus connu sous le pseudonyme de Fedez. Le mariage a été fêté en grande pompe et la mariée, qui a changé trois fois de robe lors de la cérémonie et la soirée, a reçu plein de compliments et suscité l'admiration.

Pourtant, tout le monde n'a pas été admiratif des robes portées par la star italienne…

Публикация от Harper's Bazaar UK (@bazaaruk) 2 Сен 2018 в 3:24 PDT



Quelques jours plus tard, une photo de Ferragni, âgée de 31 ans, dans l'une de ses trois tenues de mariage a été publiée sur le compte Instagram officiel de l'édition britannique du magazine Harper's Bazaar.

La photo a attiré l'attention de Stefano Gabbana. «Cheap» (pas cher, ndlr), a écrit le créateur de mode dans les commentaires d'une photo montrant une robe bouffante avec un haut en dentelle de la marque Maria Grazia Chiuri.

Публикация от stefanogabbana (@stefanogabbana) 26 Авг 2018 в 10:24 PDT

Les internautes se sont précipités sur Instagram à la défense de Ferragni:

«Il n'y a pas besoin. J'ai adoré votre marque, mais vos déclarations sont injustes et indignes. Respectez-vous vous-même et le travail que vous avez construit avec tant de soin», a déclaré l'un d'eux.

«La seule chose qui est CHEAP ici est votre sale comportement», a ajouté un autre.

«Gabbana est certainement jaloux de ne pas avoir habillé la jeune mariée», a conclu une troisième.

Mais la majorité des internautes a exprimé un avis opposé à celui du créateur du mode italien à propos de la robe Christian Dior de Chiara:

«Joli! Très élégant et romantique», a écrit un internaute.

«Merveilleux!», s'est exprimé un autre.

«La Reine», a renchéri un troisième.

Chiara Ferrandi n'a elle-même pas jugé utile de répondre au commentaire de Stefano Gabbana.

Ce n'est pas la première fois que le couturier attaque une célébrité. En juin, Gabbana avait insulté l'actrice et chanteuse américaine Selena Gomez. Alors que sur Instagram un collage de cinq photos de Selena Gomez dans cinq robes rouges avait été publié, Gabbana avait écrit «Elle est si moche!!!» dans les commentaires.

Le même mois, il avait été rapporté que les déclarations humiliantes du créateur de mode Stefano Gabbana sur les réseaux sociaux avaient nui à la réputation de la marque Dolce & Gabbana. Les stylistes à la mode habillant les célébrités ont commencé à refuser de coopérer avec la maison de haute couture italienne.