L'armée syrienne a détruit des fortifications et tué des dizaines de djihadistes pour reprendre le contrôle du territoire stratégique des collines d'al-Safa, dans l'est du désert de Soueïda, dans le sud de la Syrie, a indiqué le correspondant de Sputnik qui se trouve sur place.

«L'armée syrienne poursuit son offensive sur les positions terroristes. Pour le moment, le reste du groupe terroriste dans la région est coupé des voies d'approvisionnement.»

Lors de l'opération militaire, 15 terroristes ont essayé de rompre l'encerclement mais ont été tués par les soldats syriens, précise le correspondant.

© Sputnik . Bassem Haddad L’armée syrienne poursuit son offensive, une nouvelle région stratégique libérée

L'opération anti-Daech* dans le nord et l'est de Soueïda a débuté le 6 août. L'armée syrienne est parvenue à s'enfoncer jusqu'à une distance de 60 km dans le désert et à libérer 15 localités, reprenant ainsi le contrôle de la frontière administrative entre les provinces de Soueïda et de Damas.

*Organisation terroriste interdite en Russie