Deux cents ans seront nécessaires pour déminer complètement la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, a déclaré le 5 septembre à la station de radio KBC un représentant anonyme de l'Armée de terre de la République de Corée.

Le militaire a appelé à créer un centre spécial sur la destruction de mines qui permettrait de se préparer aux projets communs de Pyongyang et Séoul dans la zone démilitarisée de 241 kilomètres de long et de 4 de large.

Un nouveau sommet entre la Corée du Nord et la Corée du Sud aura lieu à Pyongyang

Selon certaines informations, depuis la fin de la Guerre de Corée en 1953, plus de deux millions de mines antichar et antipersonnel ont été posées dans la zone frontalière. La principale difficulté du déminage réside non dans le nombre de mines, mais dans le fait que plusieurs cartes des champs de mines ont été perdues. De plus, des torrents et des inondations provoquent annuellement le déplacement des mines. Ainsi, des démineurs seront obligés d'examiner le moindre centimètre de la zone démilitarisée.