Manger dans des rues de Florence peut désormais vous coûter cher, et voici pourquoi

Les autorités locales de la ville italienne de Florence ont interdit aux touristes de manger dans les quatre rues du centre historique de la ville, rapporte le Daily Mail.

Cet arrêté municipal est entré en vigueur le mardi 4 septembre. Tous ceux qui mangent dans les rues de Via de Neri, Piazzale degli Uffizi, Piazza del Grano et Via della Ninna de 12h à 15h et de 18h à 22h sont passibles d'une amende de 500 euros.

Ces mesures ont été prises afin de protéger la population locale des flux de touristes qui s'arrêtent pour manger au milieu de la rue et empêchent le trafic dans la ville. Des bénévoles ont été chargés d'infliger des amendes afin de veiller au respect de cet arrêté.