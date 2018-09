La délégation US en Crimée plante des arbres et évoque «un séjour merveilleux» (vidéo)

En visite en Crime depuis le 6 septembre, les membres du Centre américain pour les initiatives des citoyens ont apprécié dès le premier jour l'ambiance amicale qui règne sur la péninsule et ont déjà planté, en signe d'amitié, des arbres dans un centre pour enfants handicapés.

Entamant leur visite de trois jours en Crimée, la délégation américaine du Centre pour les initiatives citoyennes (Center for Citizen Initiatives) a déjà noté l'accueil chaleureux qui leur a été accordé sur la péninsule.

© Sputnik . Alexei Pavlishak Après ses vacances en Crimée, un député ukrainien explique les causes de la réunification

«Nous avons un séjour merveilleux. La première chose qui nous a sauté aux yeux et nous a beaucoup impressionné c'était l'aéroport de Simferopol et les routes. La ville est belle et les gens sont très amicaux. Nous avons des impressions très positives», a déclaré aux journalistes Kathryn Metz.

La délégation a déjà visité un centre de réhabilitation pour enfants handicapés où elle a planté des arbres exotiques, une «allée de l'amitié», selon un organisateur de la visite.

La Crimée et la ville de Sébastopol sont redevenues russes à l'issue d'un référendum qui s'est tenu en mars 2014 dans le sillage de la crise politique en Ukraine, consécutive au renversement du Président Viktor Ianoukovitch. Lors du scrutin, dont les résultats ne sont pas reconnus par Kiev et ses partenaires occidentaux, plus de 96% des votants se sont prononcés en faveur du rattachement à la Russie.