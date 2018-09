Opposant syrien: le sommet de Téhéran pour parvenir à un «compromis» sur Idlib

Il n'y a toujours pas de décision officielle sur le lancement d'une opération à Idlib, et on s'attend à ce qu'elle soit adoptée le 7 septembre, lors d'une rencontre tripartite à Téhéran entre les dirigeants turc, russe et iranien, a déclaré à Sputnik le président de la Coalition nationale des forces syriennes de l'opposition et de la révolution Fuad Eliko.

© REUTERS / Khalil Ashawi Le sommet Russie-Turquie-Iran décidera du sort de la province syrienne d'Idlib

«Les opinions des parties sur cette question divergent. La Russie prône des frappes contre le Front al-Nosra* et le contrôle de la Turquie sur l'opposition modérée. La Turquie veut qu'on lui donne du temps pour nettoyer progressivement des terroristes du Front al-Nosra* le territoire d'Idlib, Ankara redoutant l'afflux de réfugiés sur le territoire turc en cas d'opération d'envergure. Quant à l'Iran, il insiste sur le lancement immédiat d'une opération d'envergure à Idlib», a détaillé l'interlocuteur de l'agence.

Et d'espérer qu'à l'issue du sommet à Téhéran, les parties réussiraient à parvenir à un compromis et à trouver une solution commune.

«Le rôle de la Turquie dans le nettoyage d'Idlib du Front al-Nosra* et d'autres groupes terroristes y pourrait être défini», a résumé l'opposant syrien.

*Organisation terroriste interdite en Russie